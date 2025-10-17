Территорию под мостом «Миллениум» в Казани очистили от свалки и озеленили

На улице Подлужной в Казани завершены работы по благоустройству территории под мостом «Миллениум», где на протяжении 11 лет существовала несанкционированная свалка. Администрация Вахитовского и Приволжского районов провела масштабную очистку участка площадью 4,8 тысячи квадратных метров.

В ходе работ было вывезено 1319 кубометров мусора, накопленного за долгие годы. На освобожденной территории высадили 185 деревьев, включая липы, ели и остролистные клены. После озеленения участок засеяли газонной травой и установили защитное ограждение, предотвращающее заезд транспорта и повторное захламление территории.

«Мы не только очистили территорию от многолетней свалки, но и создали новое, живое пространство. Теперь важно всем вместе сохранить эту красоту», — отметил глава районной администрации Альберт Салихов.

Ранее в Министерство экологии и природных ресурсов РТ неоднократно поступали жалобы от жителей на несанкционированную свалку под мостом.