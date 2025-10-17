Тимур Сулейманов: Послание Минниханова подчеркивает особую роль педагогов

В ежегодном послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов особое внимание уделил роли педагогов в воспитании подрастающего поколения. Об этом заявил помощник Раиса РТ, руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Рустам Нургалиевич акцент сделал на том, что наша общая цель — это повысить авторитет и имидж педагогов. Будем и дальше усиливать эту работу: методически, организационно, информационно», — подчеркнул Сулейманов в комментарии агентству «Татар-информ».

Также в послании была отмечена значительная роль педагогов и родительского сообщества в развитии «Движения первых», которое в Татарстане объединяет уже более 300 тысяч детей и подростков.

Напомним, что всероссийское «Движение первых» было создано указом Президента России Владимира Путина в 2022 году. Республиканское отделение организации возглавляет Тимур Сулейманов, а в феврале 2023 года Рустам Минниханов подписал указ о создании Координационного совета при «Движении первых» в Татарстане.