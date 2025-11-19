Торжественные церемонии «Российской студенческой весны» пройдут в казанском «Баскет-холле»

Церемонии открытия и закрытия XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» состоятся в казанском «Баскет-холле». Об этом на брифинге в Казани сообщил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.

Согласно программе фестиваля, торжественное открытие запланировано на 25 ноября. Конкурсные дни пройдут 26 и 27 ноября, а 28 ноября в «Баскет-холле» состоятся церемония награждения, гала-концерт и торжественное закрытие.

Для проведения конкурсной программы будут задействованы семь площадок города:

• ДК Железнодорожников и ДК Химиков — региональная программа

• КГЭУ — театральное направление

• Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» — оригинальный жанр и инструментальное направление

• Экстрим-парк «УРАМ» — мода и диджеинг

• Казанский государственный институт культуры — вокальное направление

• Поволжский ГУФКСиТ — танцевальное направление, медиа, видео и арт

Фестиваль соберет студентов со всей России, которые будут соревноваться в десяти творческих направлениях.