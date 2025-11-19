Торжественные церемонии «Российской студенческой весны» пройдут в казанском «Баскет-холле»

news_top_970_100
Республика
19 ноября 2025  17:36
Автор:
Владислав Косолапкин

Церемонии открытия и закрытия XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» состоятся в казанском «Баскет-холле». Об этом на брифинге в Казани сообщил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.

Согласно программе фестиваля, торжественное открытие запланировано на 25 ноября. Конкурсные дни пройдут 26 и 27 ноября, а 28 ноября в «Баскет-холле» состоятся церемония награждения, гала-концерт и торжественное закрытие.

Для проведения конкурсной программы будут задействованы семь площадок города:
• ДК Железнодорожников и ДК Химиков — региональная программа
• КГЭУ — театральное направление
• Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» — оригинальный жанр и инструментальное направление
• Экстрим-парк «УРАМ» — мода и диджеинг
• Казанский государственный институт культуры — вокальное направление
• Поволжский ГУФКСиТ — танцевальное направление, медиа, видео и арт

Фестиваль соберет студентов со всей России, которые будут соревноваться в десяти творческих направлениях.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Королевством Бахрейн
Цифры и факты: как работают жилищные программы в столице Татарстана
Цифры и факты: как работают жилищные программы в столице Татарстана
Торжественные церемонии «Российской студенческой весны» пройдут в казанском «Баскет-холле»
Татарстан вошел в число лидеров по росту числа женщин-предпринимателей в России
Татарстан планирует расширять экспорт промышленной продукции в Афганистан
В Татарстане дорожные службы к зиме готовы
В Татарстане дорожные службы к зиме готовы
В Камских Полянах мужчина погиб на пожаре, который начался из-за непотушенной сигареты
В Татарстане выделили более 621 миллиона рублей на питание в детских садах