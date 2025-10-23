Трагедии на воде: в Татарстане с начала года погибли 75 человек

С начала 2025 года на водных объектах Татарстана произошло 85 происшествий, в которых погибли 75 человек. Спасти удалось 44 человека, включая четверых детей. Такие печальные цифры привела на пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Специалист назвала основные причины трагедий. Чаще всего люди гибнут при купании в необорудованных местах — в таких случаях погибли 29 человек, среди них четверо детей. Вторая распространенная причина — случайное падение в воду из-за состояния здоровья или в состоянии алкогольного опьянения. По этой причине утонул 21 человек.

Остальные случаи гибели на воде связаны с иными обстоятельствами. МЧС напоминает жителям республики о необходимости соблюдать правила безопасности у воды, особенно в межсезонный период, когда температура воды понижается, а риск несчастных случаев возрастает.