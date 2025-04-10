Транспортный тупик: как решить проблему междугородних перевозок в Татарстане?

Жители Дрожжановского района Татарстана уже полтора года не могут добраться до Казани на общественном транспорте. Последний автобус ушел в ноябре 2023 года из-за нерентабельности, но местные жители уверены: маршрут был востребован, пишет «ГТРК Татарстан».

Проблема без решения

Ильмир Якупов, житель села Старое Дрожжаное, вынужден ежемесячно ездить в Казань на лечение. Раньше автобусы ходили регулярно и были заполнены, но теперь людям приходится искать альтернативы.

Попутчики — единственный вариант, но он не подходит для экстренных поездок и не учитывает льготы.

Стоимость — около 1100 рублей в одну сторону, что для многих неподъемно.

Бронирование — места нужно заказывать за 2-3 дня.

Почему автобусы не возвращают?

Минтранс Татарстана неоднократно пытался найти перевозчика, но желающих не нашлось. Замминистра транспорта Лилия Сафиуллина предложила жителям организовывать чаты для поиска попутчиков, но этот вариант не решает проблему льготников и срочных поездок.

Возможные решения

Брутто-контракты — почасовая оплата водителям, чтобы автобусы ходили даже при малом количестве пассажиров. Депутат Руслан Юсупов считает это 100%-м решением, но в Минтрансе опасаются высокой нагрузки на бюджет.

Судебное разбирательство — прокуратура Дрожжановского района подала иск о возобновлении перевозок. Следующее заседание назначено на 17 апреля.

Где еще нет транспорта?

Аналогичные проблемы — в Елабуге, Бугульме и Лениногорском районе. В некоторых населенных пунктах (например, в Бирюлях и Пестрецах) автобусы удалось вернуть, но массового решения пока нет.

Остается ждать, сможет ли суд или новые контракты изменить ситуацию. Пока же жителям отдаленных районов приходится надеяться только на попутчиков.