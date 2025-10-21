Троих юных татарстанцев подозревают в поджоге по заказу иностранных спецслужб

В Татарстане задержаны трое несовершеннолетних, которые по заданию иностранных спецслужб подожгли оборудование на железной дороге около Бугульмы. Преступление было совершено в августе этого года.

По данным МВД по РТ, подростки, используя горючие материалы, подожгли электрический шкаф, который управляет переводом стрелок на железнодорожных путях. За это им обещали выплатить 24 тысячи рублей, однако деньги они так и не получили.

Все трое задержаны сразу после совершения преступления сотрудниками полиции и УФСБ по Татарстану. Среди задержанных — двое 16-летних учащихся колледжей из Лениногорска и 15-летний школьник.

Подростки признали свою вину. Ранее они уже состояли на учете в полиции и в школе как проблемные ученики. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.