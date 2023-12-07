Учитель года Арман Костанян: Мои ученики постигают математику даже с помощью стихов

Учитель математики ГАОУ «Лицей Иннополис» Арман Костанян преподает всего около семи лет, однако это не помешало ему победить во всероссийском конкурсе «Учитель года», что закончился этой осенью. Как сделать так, чтобы уроки в школе были интересными, а дети понимали математику, лучший учитель поделился с корреспондентом «КВ».

- Арман Артурович, расскажите немного о себе.

- Мне 28 лет. По окончании института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ я стал работать программистом. Однако удовольствия от работы, которое хотелось бы, не получал. Во время учебы в магистратуре по направлению «Управление качеством» мне предложили заняться педагогической деятельностью. Поначалу отказался, поскольку это не входило в мои планы. А когда предложили во второй раз, решил, почему бы не попробовать. И уже спустя несколько дней вел здесь уроки. Неожиданно оказалось, что педагогика - это мое. Это как в математике: случайности не случайны. В студенческие годы я активно играл в КВН. Даже на Первом канале мы один раз выступали. Лет пять-шесть работал на телевидении, на местных телеканалах у меня была своя рубрика.

- И все же учитель - не самая легкая профессия...

- Между первым и вторым предложением у меня была неделя, чтобы я понял: если ничего не теряю, значит, можно попробовать. Мне всегда нравилось работать именно с людьми. Я тогда как раз поступил в магистратуру, и у меня пары были в вечернее время. Сначала приезжал в Иннополис лишь три раза в неделю - работал на полставки. Проработал так два года. А потом меня взяли на полную ставку, предоставили служебную квартиру. Город просто замечательный! Здесь своя атмосфера, как говорит современная молодежь, свой вайб.

- Значит, вы любите учить детей?

- Очень! К тому же у нас учатся особенные дети - ученики с 7-го по 11-й класс, которые прошли конкурсные испытания. Здесь обучаются ребята из 25 регионов России. Можно сказать, лучшие из лучших. Кстати, они и живут тут, в нашем интернате. Около 30 учеников в год зачисляются к нам. Сейчас 158 обучаются.

Очень рад, что свой педагогический путь начал именно здесь. Если вы думаете, что с такими детьми легче работать, то ошибаетесь: намного сложнее! Эти дети гораздо более требовательны в плане глубины и объема знаний. И требовательнее к педагогам. Заметил, у наших учеников гораздо более развит индивидуализм. Мне приходится готовиться к уроку по максимуму. Зато и чувство дисциплины у них на высоте.

- Хотелось бы побольше узнать про вашу авторскую методику.

- Особого секрета в моей методике нет. Я использую объектно ориентированный метод. Проще говоря, стараюсь объяснить какие-то сложные математические вещи сквозь призму какого-то объекта, который можно увидеть и даже потрогать. Чисто математика в принципе мало кому интересна. Поэтому нужно стараться привлечь внимание учеников практическим применением сухих формул.

Так, на одном из уроков мы постигали математику... с помощью литературы. Стихотворение Александра Блока ученики разбирали с математической точки зрения. Они строили геометрический рисунок и решали геометрические задачи по стихотворению. Другой пример - мы исследовали многообразие форм пластиковых бутылок для того, чтобы ребята вывели форму идеальной бутылки. Получился шар. В этом случае затрачивается меньше пластика, а воды вмещается больше. И конечно, разбирая практическое применение математики, мы затрагиваем экономическую сферу: какой кредит лучше взять в банке или на какой счет лучше положить накопленные средства?

Кстати, подобные задания встречаются в ЕГЭ.

Кроме того, мои ученики работают с 3D-моделями, например, при изучении стереометрии. Они сами создают модели на 3D-принтере.

Какая-то математическая составляющая есть в любом объекте. Надо только увидеть и понять ее применение. Именно с помощью какого-то предмета, который хорошо знаком ребятам, можно построить такие мостики. Потом они сами начинают в различных объектах искать эту математическую «начинку».

Еще очень важно не вызвать у учеников скуку. Мне помогает в этом мое кавээновское прошлое. Шучу на уроках, разряжаю обстановку, особенно когда ребятам ничего не понятно. Я стараюсь, чтобы процесс обучения был максимально интересный. Надо отходить от стереотипов: выучили тему, сдали контрольную, выучили тему и т. д. Для этого использую три тенденции в современном образовании: цифровизацию, геймификацию и персонализацию. А когда это происходит в игровой форме, то все усваивается гораздо легче. Плюс индивидуальный подход к каждому ученику.

- Коснемся проблем современного школьного образования. Не секрет, что многие учителя считают таковой излишнюю «бумажную» нагрузку. У вас какое к этому отношение?

- Нормальное. Как, например, преподавать без поурочных планов? Это необходимый элемент. Нагрузка в плане составления отчетов, конечно, серьезная. Но меня ведь никто не заставлял, к примеру, брать на себя классное руководство. Я сам так решил.

- Основная проблема современной школы, по-вашему?

- Во-первых, кадровый голод. Вторая большая проблема - школе нужно больше различных цифровых инструментов взаимодействия между учителем и ребенком, учителем и родителем.

- А разве различных школьных чатов не хватает?

- Я имею в виду другое. Вот смотрите, в XXI веке в школе нам до сих пор нужно заполнять патронажный журнал, отмечать, сколько детей сегодня в классе, кто заболел... Этот процесс можно оптимизировать с помощью цифровых инструментов. Вместо того же патронажного журнала для контроля посещаемости мы в лицее внедрили телеграм-бот. И теперь с помощью него отмечаем, кто пришел. Затем у нас формируется автоматически файл по всем классам. Это, кстати, здорово снижает ту же «бумажную» нагрузку.

В настоящее время мы со своими учениками разрабатываем программу, которая с использованием нейросети будет проводить уникальную диагностику способностей ребенка. Это не классическое профориентирование, где по результатам тестов ребенку говорят: «У тебя хорошо получится быть пожарным». У нас будет более глубокий анализ интересов ребенка. Это про персонализированный подход, построение индивидуального образовательного маршрута для каждого.

- Не боитесь использовать нейросеть? Там ведь множество подводных камней.

- Все зависит от того, кто и как будет ею пользоваться. Мы заранее готовим базу заданий и присваиваем, если говорить про математику, каждой задаче определенный рейтинг. То есть, если выяснилось, что школьник увлекается математикой, мы должны проверить его знания. Что значит увлекается? Любит таблицу умножения или умеет дифференциальное уравнение решать? В итоге получаются какие-то более конкретные рекомендации. Но, подчеркну, эти рекомендации дает не нейросеть, а педагог. То есть все в руках человека. Нейросеть помогает справиться с каким-то механическим однотонным трудом. Если за определенное количество времени нужно решить максимум задач, то искусственный интеллект даст фору многим людям. С его помощью можно сразу рассмотреть несколько вариантов решения задачи. Но вот красоту решения задачи робот вряд ли сможет оценить. Хотя и на ЕГЭ вам за красоту никто баллов не добавит.

- А как вы решили участвовать в конкурсе «Учитель года»?

- В 2020 году мне предложили поучаствовать в номинации «Педагогический дебют» для учителей со стажем до трех лет. Я тогда по Татарстану первое место занял. Это был, так сказать, мой дебют.

В этом году мое участие во всероссийском конкурсе «Учитель года» длилось практически целый год. Сначала был школьный этап, потом муниципальный, затем зональный региональный. Осенью на всероссийский этап приехали победители от каждого региона. Я стал лучшим в Татарстане.

Финальный этап проходил в два тура, в каждом по три испытания. В первом туре нас ждал педагогический диктант с выполнением трех педагогических задач. Второе задание - разговор со школьниками, а третье - открытый урок. По итогам трех испытаний из 90 учителей 15 прошли во второй тур, где дали свои мастер-классы отдельно для учителей, родителей и детей. В завершение на так называемой пресс-конференции мы отвечали на вопросы педагогического, родительского и ученического жюри. Участие в этом конкурсе показало, что учитель должен не только учить, но и сам постоянно учиться.