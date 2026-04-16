Учителям РТ поможет нейросеть: проверку контрольных доверят искусственному интеллекту

В школах Татарстана готовятся к внедрению искусственного интеллекта. Нейросети планируют задействовать для проверки домашних заданий и контрольных работ, а также для подготовки отчетов и сбора аналитики. С таким заявлением на заседании республиканского кабмина выступил первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

Главная цель нововведения — освободить педагогов от рутинной нагрузки. По словам чиновника, в первую очередь автоматизация коснется типовых и стандартных заданий. Единые критерии оценки, которые даст искусственный интеллект, позволят сделать проверку более объективной и исключить человеческий фактор. В министерстве уверены, что это повысит эффективность оценивания во всех учебных заведениях республики.

Однако полностью заменить учителя нейросеть не сможет ни сейчас, ни в обозримом будущем. Как пояснил Рамис Музипов на брифинге, речь идет исключительно о вспомогательной функции. Искусственный интеллект уже сегодня способен проанализировать запись урока, дать рекомендации по улучшению качества преподавания и помочь в персонализации обучения. Это, по мнению замминистра, повысит мотивацию педагогов и общее качество образования.

В ведомстве выделяют два направления работы с ИИ. Первое — подготовка кадров: школьников уже сейчас начинают знакомить с нейросетями, поскольку эта технология проникает во все сферы жизни. Второе — непосредственное внедрение интеллектуальных систем в образовательный процесс. Работа в этом направлении уже начата, и в будущем она будет только расширяться.