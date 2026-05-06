Умер основатель CNN Тед Тернер

В возрасте 87 лет скончался американский медиамагнат Тед Тернер, создавший первый в мире круглосуточный новостной канал CNN. О смерти бизнесмена сообщила CNN со ссылкой на компанию Turner Enterprises.

Тернер вошел в историю как человек, изменивший подход к подаче новостей во всем мире. Среди его активов — не только новостные и развлекательные медиа, но и профессиональные спортивные команды, в частности «Атланта Брэйвз». Он также основал Фонд ООН, выступал за ядерное разоружение и считался одним из крупнейших землевладельцев США.

Еще в 2018 году Тернер рассказывал, что у него диагностировано прогрессирующее заболевание головного мозга — деменция с тельцами Леви. В начале 2025 года он попадал в больницу из-за легкой формы пневмонии.

Тед Тернер родился 9 ноября 1938 года в Цинциннати. Карьеру медиамагната начал в 1960-х с покупки небольшой телестанции в Атланте. В 1980 году основал CNN. Также создал телеканалы TBS, TNT, кинокомпанию Turner Entertainment. В 1993-м вместе с Эдуардом Сагалаевым основал российский телеканал «ТВ-6» (просуществовал до 2002 года).

Бизнесмен также был инициатором и спонсором Игр доброй воли, первые из которых прошли в Москве в 1986 году, и дважды побеждал в парусных регатах мирового уровня. У него остались пятеро детей, 14 внуков и двое правнуков.