УНИКС не испытал проблем в Красноярске

УНИКС одержал четвёртую победу подряд на старте регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы в Красноярске были сильнее местного «Енисея» – 93:67 (19:20, 22:15, 27:19, 25:13). Разыгрывающий Пэрис Ли завершил матч с 15 очками при четырёх подборах в защите и 10 результативных передачах. Джален Рейнольдс реализовал 100% бросков из-за дуги (2/2) и штрафных бросков (6/6).

Казанцы единолично возглавляют турнирную таблицу. 19 октября команда примет в столице РТ «Локомотив-Кубань», идущий на третьей строчке.