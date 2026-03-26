УНИКС подписал новичка из чемпионата Израиля

УНИКС объявил о подписании контракта с 33-летним защитником Ксавьером Манфордом. Соглашение с легионером рассчитано до завершения сезона 2025/26.

Текущий сезон игрок обороны начинал в чемпионате Израиля в составе «Хапоэля» из Холона. В 12 играх местной Суперлиги разыгрывающий защитник набирал 12,6 очка за игру при 30,4% реализации трёхочковых бросков, 3,3 передач и 0,7 перехватов. В розыгрыше Лиги чемпионов ФИБА Манфорд отыграл 11 матчей, набирая 13,7 очков при 48% реализации трёхочковых, 3,5 подборов и 3,4 передач за игру.