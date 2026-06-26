УНИКС продлил контракт с Беленицким и объявил об уходе Бингэма

УНИКС объявил о продлении контракта с форвардом Михаилом Беленицким – игрок останется в казанском клубе ещё на один сезон. В минувшем чемпионате он провёл 51 матч, набирая за игру 5,6 очка, совершая 5,2 подбора и 1,5 результативные передачи при одном перехвате. Также казанский клуб сообщил об уходе центрового Маркуса Бингэма в связи с истечением срока действия контракта. Бингэм провёл в УНИКСе один сезон со статистикой 15,6 очка, 7,1 подбора, 1,8 блок-шота и 1,4 перехвата за игру. По итогам сезона Бингэма признали лучшим дебютантом лиги.