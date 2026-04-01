УНИКС разгромил «Самару» в «волжском дерби» 95:71

В домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанцы одержали уверенную победу над «Самарой» со счетом 95:71. Судьба встречи была решена уже в первой четверти, которую хозяева выиграли с разгромным счетом 35:10.

В состав УНИКСа вернулись восстановившиеся после травм Джален Рейнольдс и Алексей Швед. Рейнольдс набрал 16 очков, 5 подборов и 4 передачи, Швед отметился 8 очками, 6 передачами и 4 подборами.

Самым результативным в составе казанцев стал Маркус Бингэм, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. Андрей Лопатин добавил 17 очков, Тай Брюэр – 11. У самарцев лучшим был Михаил Кулагин с 24 очками и 6 подборами.

Следующий матч УНИКС проведет 4 апреля на своей площадке против «Уралмаша». Начало встречи – в 14:30. Казанцы продолжают занимать второе место в турнирной таблице.