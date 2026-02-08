УНИКС в гостях одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

8 февраля 2026  17:06
Владислав Косолапкин

В центральном матче тура Единой лиги ВТБ казанский УНИКС одержал важную выездную победу над «Локомотивом-Кубань» со счётом 82:79. Встреча проходила на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре.

Решающим стал финальный отрезок игры. Хозяева вели после первой половины матча с преимуществом в семь очков (41:34), но в третьей четверти инициативу перехватили гости. УНИКС сумел не только отыграться, но и удержать минимальное преимущество в концовке.

Ключевую роль в успехе казанской команды сыграл американский центровой Джален Рейнольдс, признанный лучшим игроком матча. Он набрал 21 очко, сделал 7 подборов, отдал 1 передачу и совершил 3 перехвата. Его коэффициент полезности составил +26.

Со стороны «Локомотива» наиболее ярко проявил себя защитник Всеволод Ищенко, набравший 20 очков и отличившийся в других компонентах игры (4 передачи, 3 перехвата, 1 блок-шот).

