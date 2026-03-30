Университет Иннополис второй год подряд вошел в топ-20 лучших вузов России по версии Forbes

30 марта 2026  11:57

В рейтинге 2026 года единственный вуз Татарстана, представленный в списке, занял 17-е место среди 100 лучших университетов страны, набрав 40,62 балла.

Составители рейтинга оценивали государственные и частные вузы с численностью студентов не менее 400 человек по пяти ключевым параметрам: качеству нетворкинга, репутации среди работодателей, международному признанию, академической среде и фактору Forbes (количеству выпускников в списке миллиардеров).

Наибольшие баллы Иннополис получил за качество нетворкинга (30,99) и академическую среду (7,48). В приемную кампанию 2025 года вуз принял 429 студентов на программы бакалавриата. Среди них 63 первокурсника — стобалльники ЕГЭ, 61 — победители или призеры олимпиад. Средний балл зачисленных на бюджет составил 94,8.

В вузе обучаются 1823 студента из 32 стран, работают 135 научно-педагогических сотрудников из 17 стран, а максимальный индекс Хирша профессоров достигает 122.

