Ушел из жизни народный артист России Владимир Симонов

9 ноября 2025  10:45

На 69-м году жизни скончался выдающийся актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Владимир Симонов. Печальную новость сообщили представители Театра имени Евгения Вахтангова, где артист служил долгие годы.

Выпускник Театрального училища имени Щукина (1980 год) начал творческий путь на вахтанговской сцене. После шестилетней работы в МХАТ имени Чехова он вернулся в родной театр, оставаясь его ведущим актером до последних дней.

Кинематографическое наследие Владимира Симонова включает более 150 картин. Зрителям особенно запомнились его роли в таких фильмах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна» и «Дети Арбата».

