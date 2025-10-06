Ушла из жизни казанская поэтесса Александра Кашина

На 39-м году жизни скончалась известная казанская поэтесса Алексендра Кашина – член Союза писателей Татарстана, заслуженный деятель искусств республики. Трагическое событие произошло 6 октября, за два дня до ее дня рождения.

Поэтесса оставила значительное творческое наследие, издав три поэтических сборника: «Кочевница сердца», «Глядя на вас» и «Добро пожаловать в мою игру». Ее первая книга увидела свет, когда автору было всего 19 лет. Творческий путь Александры Кашиной был отмечен многочисленными наградами, включая международную премию «Филантроп», которую она получила в 17-летнем возрасте.

В 2011 году поэтесса стала лауреатом Всероссийской литературной премии имени Гавриила Державина за сборник стихов «Глядя на Вас», который впоследствии был инсценирован в Казанском театральном училище. Творчество Кашиной получило признание не только в России, но и за рубежом – ее стихи переводились на английский язык, а среди поклонников ее творчества был лидер группы Scorpions Клаус Майне.

Церемония прощания с поэтессой состоится 7 октября в здании Союза писателей Республики Татарстан.