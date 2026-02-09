Утром понедельника в Казани образовались 10-балльные пробки

9 февраля 2026  08:22
Владислав Косолапкин

Утро понедельника в столице Татарстана началось с транспортного коллапса. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», к утру 9 февраля уровень заторов в городе достиг максимальных 10 баллов.

Наиболее сложная ситуация сложилась на нескольких ключевых участках:

пересечении улиц Вишневского и Достоевского;

Проспекте Победы в районе выезда на Мамадышский тракт;

улицах Копылова и Тэцевской.

Ранее, по данным на начало утра, сервис фиксировал 8-балльные пробки, однако в течение часа интенсивность движения продолжала расти.

