Утром понедельника в Казани образовались 10-балльные пробки

Утро понедельника в столице Татарстана началось с транспортного коллапса. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», к утру 9 февраля уровень заторов в городе достиг максимальных 10 баллов.

Наиболее сложная ситуация сложилась на нескольких ключевых участках:

пересечении улиц Вишневского и Достоевского;

Проспекте Победы в районе выезда на Мамадышский тракт;

улицах Копылова и Тэцевской.

Ранее, по данным на начало утра, сервис фиксировал 8-балльные пробки, однако в течение часа интенсивность движения продолжала расти.