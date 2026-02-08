«Звезды России» одержали победу в Матче звезд КХЛ

8 февраля 2026  17:16
Эдгар Витковский

В Екатеринбурге завершилась финальная игра Матча звезд КХЛ, в ходе которой команда «Звезд России» разгромила команду U23 – 9:2. В составе победителей пента-трик оформил Данил Аймурзин, дубль оформил Андрей Белозеров, по одной шайбе забросили Константин Окулов и Вадим Шипачев. В тренерский штаб «Звезд России» входил главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, а в линии обороны сыграл защитник Никита Лямкин.

Защитник «барсов» Митчелл Миллер занял третье место в конкурсе на самый сильный бросок, показав скорость в 149,96 км/ч в лучшей попытке.

