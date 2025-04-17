В 2024 году суды осудили почти 700 «телефонных террористов»

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Россия/Мир
17 апреля 2025  12:01

В прошлом году российские суды вынесли приговоры 682 человекам по статье о ложных сообщениях о терактах (ст. 207 УК РФ). Среди осужденных — 76 женщин, 59 несовершеннолетних и 55 пенсионеров. Высшее образование имели 105 человек, а больше всего нарушителей оказалось среди студентов (53). Также к ответственности привлекли 40 безработных, 8 предпринимателей и даже одного заключенного.

Волна ложных сообщений о минировании продолжается с 2019 года, охватывая школы, торговые центры, метро, вокзалы и больницы. Ни один из инцидентов не привел к жертвам, но такие «шутки» остаются серьезным преступлением, пишет РИА Новости.

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Новости
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