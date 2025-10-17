В аэропортах Поволжья появились пункты бесплатной питьевой воды

news_top_970_100
Республика
17 октября 2025  15:47

По инициативе Приволжской транспортной прокуратуры в аэропортах регионов ПФО, включая Казань и Нижнекамск, была решена проблема доступа пассажиров к питьевой воде. Теперь во всех аэропортах округа установлены питьевые фонтанчики и кулеры, где можно бесплатно пополнить запасы воды.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, эта мера стала результатом постоянного мониторинга цен на товары первой необходимости в транспортных узлах. Прокуроры проверяли стоимость продуктов питания, питьевой воды и лекарственных средств в аэропортах.

news_right_column_240_400
Новости
В Мензелинском районе РТ трое молодых людей погибли в ДТП
В аэропортах Поволжья появились пункты бесплатной питьевой воды
Минсельхозпрод РТ сообщает о возможности предоставления субсидий для самозанятых ЛПХ
В Казани под автомобилем на рынке обнаружено тело мужчины
Территорию под мостом «Миллениум» в Казани очистили от свалки и озеленили
Тимур Сулейманов: Послание Минниханова подчеркивает особую роль педагогов
Раис РТ: За 5 лет более 12 тыс. семей в РТ улучшили жилищные условия по программе социальной ипотеки
Рустам Минниханов: Самое важное — поддержать наших военных и их семьи