В аэропортах Поволжья появились пункты бесплатной питьевой воды

По инициативе Приволжской транспортной прокуратуры в аэропортах регионов ПФО, включая Казань и Нижнекамск, была решена проблема доступа пассажиров к питьевой воде. Теперь во всех аэропортах округа установлены питьевые фонтанчики и кулеры, где можно бесплатно пополнить запасы воды.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, эта мера стала результатом постоянного мониторинга цен на товары первой необходимости в транспортных узлах. Прокуроры проверяли стоимость продуктов питания, питьевой воды и лекарственных средств в аэропортах.