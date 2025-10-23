В Агрызе открылся российско-китайский инвестиционный форум

В Агрызе стартовал трехдневный российско-китайский форум «Инвестиционный маршрут. Станция Агрыз», собравший представителей власти, бизнеса и экспертов двух стран. Мероприятие открылось приветственным словом Раиса Татарстана Рустама Минниханова, которое зачитала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

В обращении главы республики подчеркивается особая роль Китая как стратегического партнера Татарстана. «Мы высоко ценим активный интерес китайских компаний к совместным проектам в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, логистике, образовании и культуре», – отметил Минниханов.

Форум стал логичным продолжением работы платформы «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», которая уже доказала свою эффективность в развитии межрегиональных контактов. Как отметил руководитель республики, выбор Агрыза в качестве площадки для форума не случаен – город рассматривается как перспективная точка экономического роста и важный транспортный узел.

«Здесь создаются условия для привлечения инвесторов, развивается аграрный сектор, переработка, строительство и логистика», – добавила Талия Минуллина, обращаясь к участникам форума от имени Раиса Татарстана.

В мероприятии, которое продлится с 22 по 24 октября, принимают участие около десяти представителей китайских предприятий из провинции Хэйлунцзян, заинтересованных в выходе на российский рынок. Главная цель форума – углубление торгово-промышленного взаимодействия и укрепление партнерских связей между Россией и Китаем на уровне конкретных территорий.