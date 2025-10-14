В Альметьевском районе лобовое столкновение унесло жизнь водителя

Республика
14 октября 2025  14:35

В Альметьевском районе Татарстана произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой человеческую жертву. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада», 1973 года рождения, не справился с управлением, выбрав небезопасный для дорожных условий скоростной режим.

Фото: телеграм-канал Госавтоиспекции РТ

В результате автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он совершил лобовое столкновение с внедорожником FAW. От полученных травм 50-летний водитель «Лады» скончался на месте до приезда медиков.

В иномарке в момент аварии находились трое человек: водитель 1980 года рождения и двое пассажиров, среди которых был четырехмесячный ребенок. Все они получили травмы различной степени тяжести. Службы спасения отмечают, что серьезных последствий для младенца удалось избежать благодаря тому, что он находился в специальном детском удерживающем устройстве, которое было правильно установлено.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция республики в очередной раз призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.

