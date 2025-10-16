В Азнакаевском районе мужчина погиб при пожаре в частном доме

16 октября 2025  09:14

В селе Уразаево Азнакаевского района Татарстана произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб 62-летний мужчина. Трагедия случилась на улице Энгельса.

По данным Главного управления МЧС России по республике, к моменту прибытия пожарных подразделений деревянное здание было полностью охвачено огнем. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 45 квадратных метров, однако спасти жильца не представилось возможным — его тело было обнаружено внутри дома.

Предварительной причиной пожара специалисты называют нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Ведомство напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: регулярной проверки электропроводки, контроля за работой электронагревательных приборов и использования только исправного электрооборудования.

