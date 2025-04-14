В Богородицком монастыре восстанавливают храм и кельи

На территории Казанского Богородицкого монастыря идут активные восстановительные работы. Возрождают храм Николы Тульского (1816 г.), административные здания и кельи.

Монастырь, долгое время пребывавший в запустении, планируют сделать центром православного паломничества. Работы начались при митрополите Феофане и Патриархе Кирилле, а сейчас их продолжает митрополит Кирилл при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова.

Храм Николы Тульского — исторически значимый: он первым принял Казанскую икону Богородицы. Его построили в честь тульской иконы Николая Чудотворца, связанной с защитой Тулы от набега Девлет-Гирея в 1552 году. Монастырский комплекс расположен рядом с Казанским кремлём — на месте явления чудотворной иконы, сообщает «Татар-информ».