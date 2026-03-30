В Челнах 25 апреля пройдет общегородская уборка кладбищ

В рамках Дня памяти в автограде состоится санитарная очистка городских погостов, мемориалов и прилегающих территорий. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов.

Основные работы развернутся на закрытых кладбищах: запланированы сбор и вывоз мусора, обрезка зеленых насаждений. К уборке привлекут городские предприятия, районные администрации и местных жителей. Участникам предоставят необходимый инвентарь — лопаты и грабли, а также подготовят спецтехнику и контейнеры для вывоза отходов.