В Госдуме предложили включать простой в стаж для отпуска

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Россия/Мир
23 апреля 2025  10:29

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий засчитывать время вынужденного простоя на работе в трудовой стаж для получения оплачиваемого отпуска. Инициативу озвучил глава комитета по труду Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Сейчас право на отпуск сохраняется за работником даже в периоды, когда он фактически не работал, но простой по вине работодателя в этот перечень не входит. Депутат считает несправедливым исключение времени простоя, вызванного технологическими, экономическими или организационными причинами, и предлагает учитывать его при расчете отпускного стажа.

Также мы сообщали, что в 2025 году Отделение Социального фонда России по Татарстану выплатило родителям детей с инвалидностью 321,9 млн рублей за дополнительные выходные дни. 

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