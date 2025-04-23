В Госдуме предложили включать простой в стаж для отпуска

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий засчитывать время вынужденного простоя на работе в трудовой стаж для получения оплачиваемого отпуска. Инициативу озвучил глава комитета по труду Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Сейчас право на отпуск сохраняется за работником даже в периоды, когда он фактически не работал, но простой по вине работодателя в этот перечень не входит. Депутат считает несправедливым исключение времени простоя, вызванного технологическими, экономическими или организационными причинами, и предлагает учитывать его при расчете отпускного стажа.

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