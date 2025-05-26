В Казани готовит проект замены газовых колонок на центральное ГВС

Власти Казани разрабатывают программу перевода жилых домов с устаревших газовых колонок на централизованное горячее водоснабжение. Инициатива стала ответом на участившиеся случаи отравления угарным газом – только в 2024 году зарегистрировано 25 таких инцидентов, включая один смертельный. С начала 2025 года произошло уже шесть подобных случаев, к счастью, без летальных исходов.

Как пояснил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, основная опасность исходит от старых газовых колонок в сочетании с современными герметичными окнами. «Пластиковые стеклопакеты блокируют естественную вентиляцию, а жители часто забывают о необходимости проветривания. В результате неполного сгорания газа образуется смертельно опасный угарный газ», – отметил чиновник.

Проблема усугубляется тем, что многие жильцы самостоятельно закупоривают вентиляционные отверстия в старых «хрущевках». Попытки властей убедить граждан соблюдать правила безопасности не приносят желаемого результата.

Для кардинального решения проблемы исполком подготовил обращение к премьер-министру Татарстана Алексею Песошину с просьбой выделить более 8 млрд рублей на модернизацию систем водоснабжения. Проект предусматривает полный или частичный отказ от использования бытовых газовых приборов в пользу централизованного горячего водоснабжения.