В Казани готовится международный фестиваль «Восточный базар»

В Казани с 12 по 22 ноября состоится IV Международный фестиваль национальных культур «Россия-Восток» («Восточный базар в Казани»). Мероприятие, которое с каждым годом расширяет географию и программу, пройдет при поддержке правительства Татарстана. Как отметил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов, фестиваль стал одним из культурных брендов республики и важным этапом подготовки к 2026 году, когда Казань станет культурной столицей исламского мира.

Наука и культура: уникальное сочетание

Особенностью фестиваля станет научно-практическая конференция, которая пройдет 13-14 ноября. Как рассказали ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева и директор Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова Ильгиз Халиков, конференция объединит ученых из разных стран для обсуждения вопросов изучения культуры тюрко-мусульманских народов, традиционного костюма и национального наследия. Уже получено более 70 научных статей от участников.

Расширяющаяся география и новые проекты

Генеральный продюсер фестиваля Рифат Фаттахов рассказал, что проект, начинавшийся как фестиваль эстрады тюркских народов, теперь охватывает страны всего Востока. В этом году ожидаются делегации из арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Оман и Марокко, которые впервые примут участие в фестивале. Также в программе — День арабской культуры и День культуры Чеченской Республики.

Гала-концерты и памятные вечера

В рамках фестиваля запланированы два гала-концерта. Особенным событием станет вечер памяти Ильгама Шакирова, где легендарные хиты народного артиста прозвучат на разных языках в исполнении артистов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Ирана и арабских стран. Также состоится концерт легендарной группы «Ялла» и шоу «Танцы народов Кавказа и Востока».

Поддержка на высшем уровне

Фестиваль проходит при поддержке руководства республики. Как подчеркнули участники пресс-конференции, внимание Раиса Татарстана Рустама Минниханова и создание организационного комитета под руководством вице-премьера Лейлы Фазлеевой подчеркивают важность проекта для укрепления международных культурных связей республики.