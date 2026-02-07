В Казани на «Черном озере» пройдет благотворительный «Добрый каток»

Вечером 10 февраля каток в парке «Черное озеро» станет площадкой большого благотворительного события. Здесь пройдет мероприятие «Добрый каток», организованное АНО «Добрая Казань» совместно с дирекцией парков и скверов города.

Гостей ждет яркая программа: показательные выступления фигуристов, мастер-классы по катанию, а также веселые конкурсы для детей и взрослых. Рядом развернется благотворительная ярмарка, где можно будет приобрести сувениры.

Важно, что все средства от проката коньков и продаж на ярмарке будут направлены на помощь семьям с новорожденными, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На вырученные деньги закупят предметы первой необходимости для малышей.

Мероприятие начнется в 18:30. Организаторы также приглашают присоединиться к событию в качестве волонтеров. Подать заявку на помощь может любой желающий через АНО «Добрая Казань».