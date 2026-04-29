В Казани на две недели перекроют центр, Кремлевскую набережную и несколько улиц

С 29 апреля по 10 мая в столице Татарстана введут временные ограничения движения транспорта и парковки. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Основные даты и места перекрытий

Первое ограничение ждет водителей уже 29 апреля. С 14:30 до 18:30 для движения закроют съезд с Оренбургского тракта, 172 в сторону жилого массива «Примавера» — это дублер основной трассы.

С 1 по 7 мая в вечерние часы (с 16:00 до 23:30) при необходимости будут перекрывать сердце праздника — площадь Тысячелетия, а также прилегающие улицы: Баумана (от Профсоюзной до Батурина), Кремлевскую набережную, Декабристов, Ташаяк, Право-Булачную, Лево-Булачную и проезд между цирком и Центральным стадионом.

С 8 мая, 16:30, и до утра 10 мая эти же улицы закроют уже в полном объеме. Кроме того, в этот период добавится перекрытие улиц Кави Наджми и Мусы Джалиля.

9 мая — самый напряженный день

В День Победы ограничения затронут сразу несколько районов города. С утра и до вечера частично перекроют центр: улицы Гоголя, Жуковского, Карла Маркса, Кремлевскую, Лобачевского, Муштари, Пушкина, Театральную, Толстого и Университетскую.

Также с 7 утра до 11 вечера при необходимости закроют проспект Ямашева — от Мусина до Короленко. Вечером, с 19:00 до 23:30, могут перекрыть улицу Сибгата Хакима — от Декабристов до Абдуллы Бичурина.

Отдельные ограничения коснутся микрорайона Юдино. Там с 8 до 12 часов утра перекроют движение на нескольких участках: от дома №19/43 по улице Ильича до улицы Лейтенанта Красикова, а также на отрезках от Красикова до Бирюзовой и от Революционной до Ильича.

Парковки тоже под запретом

С 29 апреля по 11 мая поэтапно закроют несколько крупных парковочных зон: у Центрального стадиона, между стадионом и цирком, у железнодорожного вокзала «Казань-2», а также парковку №260 на проспекте Ямашева.

В Госавтоинспекции просят водителей заранее планировать маршруты, пользоваться навигаторами и по возможности объезжать места проведения праздничных мероприятий. Актуальная информация о перекрытиях будет публиковаться в официальных каналах ведомства.