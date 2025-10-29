В Казани на улице Азина произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадал ребенок

Город
29 октября 2025  22:17

На улице Азина в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир. Инцидент случился днем 29 октября около дома №99.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Suzuki Jimny при выполнении поворота налево создал помеху для движения автомобиля Porsche, следовавшего со стороны Высокой Горы в направлении Казани. Это вынудило водителя Porsche применить экстренное торможение.

В результате резкого торможения произошло касательное столкновение Porsche с автомобилем Chery Tiggo, который в этот момент находился на прилегающей территории и пропускал транспортный поток.

Вследствие аварии пострадал малолетний пассажир Chery Tiggo — мальчик 2025 года рождения. Ребенку была оперативно оказана необходимая медицинская помощь, после чего его доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка.

