В Казани начались осенние каникулы: Госавтоинспекция усилила патрулирование для безопасности детей

С понедельника, 27 октября, у казанских школьников начались осенние каникулы. Это значит, что у детей появится больше свободного времени для прогулок, походов в гости и торговые центры. Чтобы отдых не омрачился авариями, городская Госавтоинспекция с начала месяца проводит в школах уроки безопасности, а во время каникул усилит патрулирование.

Как пояснила начальник отделения пропаганды ГИБДД Казани Алия Валиева, в городе пройдут специальные рейды. Инспекторы вместе с юными инспекторами движения будут следить за детьми-пешеходами, которые пренебрегают правилами, и за водителями, которые нарушают правила перевозки детей. К патрулированию также подключатся инспекторы по делам несовершеннолетних, которые будут напоминать родителям-водителям об ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

ГИБДД обращается к родителям и взрослым с несколькими важными просьбами:

Не отпускайте детей одних на проезжую часть.

Если выходите с ребенком в темное время суток, обязательно используйте световозвращающие элементы на одежде.

Перед каждым выходом на улицу напоминайте детям основные правила перехода дороги и всегда сами показывайте им правильный пример.

В автомобиле всегда пристегивайтесь сами и проверяйте, чтобы все пассажиры, включая детей, были пристегнуты.

Помните, что безопасность детей на дороге – это общая ответственность водителей и родителей.