В Казани наградили авторов лучших семейных архивов — от первоклассников до пенсионеров

В столице РТ, в театре «Созвездие-Йолдызлык» прошла торжественная церемония награждения победителей республиканских архивных конкурсов. В этом году в них приняли участие 169 человек - от первоклассников до пенсионеров, которые изучали историю своих семей и создавали настоящие родовые книги.

Мероприятие, организованное Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу для сохранения семейных ценностей и передачи их будущим поколениям.

Участники собирали документы, фотографии и воспоминания, чтобы сохранить для потомков вклад своих семей в развитие Татарстана. Особой популярностью пользовалась номинация «Семейные традиции», где были представлены уникальные материалы о быте, праздниках и ценностях татарстанских семей.

- Мы поощряем прежде всего те работы, которые сделаны самими детьми, - председатель Госкомитета Гульнара Габдрахманова. - Где виден детский почерк, где криво наклеены листочки. Ребенок, записывая имена своих прабабушек и прадедушек, запоминает их и начинает равняться на них. Эти люди победили войну, построили страну - они достойны уважения.

Возрастной диапазон участников оказался невероятно широким: самому младшему конкурсанту всего шесть с половиной лет, а самому старшему - восемьдесят три года. Все они соревновались в разных категориях, разделенных по возрасту и уровню подготовки.

Конкурс проходил в два этапа – муниципальный и республиканский. Победители получили денежные премии и другие подарки для дальнейшей исследовательской работы.

Алсу ГАЗИЗОВА