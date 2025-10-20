В Казани наградят победителей конкурса «Снежный барс»

23 октября, в Международный день снежного барса, в Казани состоится торжественная церемония награждения победителей детского конкурса рисунков, поделок и постеров, посвященного этому редкому хищнику.

В творческом соревновании приняли участие более 600 школьников из Татарстана и соседних регионов — Удмуртии, Мордовии, Чувашии и Марий Эл. Ребята создали удивительные работы: они рисовали ирбиса красками, мастерили его из картона, пластилина и даже крупы. Лучшие из этих произведений, прошедшие в финал, можно будет увидеть на специальной выставке.

Победителей выберут в трех возрастных категориях: среди начальных, средних и старших классов. Все они получат ценные подарки, а авторам самых выдающихся работ подарит главный приз — поездка на Алтай в Научный центр «Снежный барс».

Мероприятие не ограничится только награждением. В его рамках будут подписаны важные соглашения о сотрудничестве между Научным центром и ведущими предприятиями Татарстана.

Этот конкурс — часть большой работы по спасению и изучению снежного барса, которую ведет Министерство экологии Татарстана. Важным шагом стало создание в 2022 году специального Научного центра, а в марте 2025 года в Казани прошел крупный международный форум, где эксперты из 12 стран, на чьей территории обитает ирбис, объединили усилия для его сохранения.