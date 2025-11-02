В Казани направлено в суд дело об убийстве ребенка 29-летней женщиной

Следственное управление СКР по Татарстану завершило расследование резонансного уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Казани, обвиняемой в убийстве собственного шестилетнего сына. Материалы дела переданы в судебные инстанции для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Согласно установленным следствием обстоятельствам, трагический инцидент произошел 3 апреля 2025 года. В ходе конфликта женщина нанесла ребенку множественные ножевые ранения в жизненно важные органы, что привело к мгновенной смерти несовершеннолетнего на месте происшествия.

Ключевым аспектом расследования стало проведение комплексной судебно-психиатрической экспертизы. Специалисты диагностировали у обвиняемой стойкое хроническое психическое расстройство, которое, по заключению экспертов, полностью лишает ее способности осознавать характер и общественную опасность совершаемых действий, а также контролировать свое поведение.

Учитывая медицинское заключение, следственные органы ходатайствуют о назначении принудительного лечения вместо уголовного наказания.