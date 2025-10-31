В Казани открылась фотовыставка приуроченная ко Дню тренера

news_top_970_100
Город
31 октября 2025  11:47

Ко Дню тренера на пешеходной улице Петербургской в Казани развернулась масштабная фотовыставка, посвященная спортивным наставникам республики. Экспозиция, расположенная у здания Министерства спорта РТ, объединила образы 48 выдающихся тренеров, чьи воспитанники добились высших наград на международной арене.

Как отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, данный проект стал коллективной благодарностью всем наставникам, чей самоотверженный труд формирует золотой фонд татарстанского и российского спорта. «Это дань уважения людям, стоящим за спортивными победами Татарстана», — подчеркнул глава ведомства.

Выставочные баннеры содержат не только портреты тренеров, но и детальную информацию об их профессиональном пути. Посетители могут ознакомиться с видами спорта, которыми занимаются наставники, местами их работы и главными достижениями учеников — с указанием конкретных лет, турниров и завоеванных наград чемпионатов России, Европы и мира.

Проект реализован в рамках государственной программы «Спорт России» и национальных проектов страны. Экспозиция наглядно демонстрирует, что за каждым спортивным триумфом стоит кропотливый труд и преданность тренеров, раскрывающих потенциал спортсменов.

news_right_column_240_400
Новости
Вице-премьер Хуснуллин выделил РТ среди лидеров реализации федеральных программ
Казанские сельхозярмарки показали рекордные продажи в осеннем сезоне
В Казани готовится международный фестиваль «Восточный базар»
В Казани открылась фотовыставка приуроченная ко Дню тренера
От «ремонтной» медицины - к медицине предупредительной
«Большой этнографический диктант» пройдет в 10-й раз
«Большой этнографический диктант» пройдет в 10-й раз
Лучших инженеров Татарстана определят в 12 номинациях
Волонтер из Мамадыша Юрис Шакуров собрал 50-ю баню для бойцов СВО