В Казани открылась фотовыставка приуроченная ко Дню тренера

Ко Дню тренера на пешеходной улице Петербургской в Казани развернулась масштабная фотовыставка, посвященная спортивным наставникам республики. Экспозиция, расположенная у здания Министерства спорта РТ, объединила образы 48 выдающихся тренеров, чьи воспитанники добились высших наград на международной арене.

Как отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, данный проект стал коллективной благодарностью всем наставникам, чей самоотверженный труд формирует золотой фонд татарстанского и российского спорта. «Это дань уважения людям, стоящим за спортивными победами Татарстана», — подчеркнул глава ведомства.

Выставочные баннеры содержат не только портреты тренеров, но и детальную информацию об их профессиональном пути. Посетители могут ознакомиться с видами спорта, которыми занимаются наставники, местами их работы и главными достижениями учеников — с указанием конкретных лет, турниров и завоеванных наград чемпионатов России, Европы и мира.

Проект реализован в рамках государственной программы «Спорт России» и национальных проектов страны. Экспозиция наглядно демонстрирует, что за каждым спортивным триумфом стоит кропотливый труд и преданность тренеров, раскрывающих потенциал спортсменов.