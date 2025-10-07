В Казани открылась современная детская поликлиника на 10 тысяч пациентов

В Приволжском районе Казани начала работу новая детская поликлиника, рассчитанная на обслуживание 10 тысяч пациентов. Трехэтажное медицинское учреждение построено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и станет филиалом детской поликлиники №11.

Новый медицинский центр будет обслуживать жителей активно развивающихся микрорайонов: «Волжские просторы», «Солнечный город», «Азамат», «Ферма-2», ЖК «Гаилэ», «Палитра», «Тулпар», «Соловьиная роща» и «Сказочный лес». Проектная мощность учреждения составляет 200 посещений в смену.

Особенностью поликлиники стало наличие собственного флюорографического кабинета — первого в Казани, где дети смогут проходить эту процедуру непосредственно в стенах медучреждения. Для диагностики используется современный отечественный рентгеновский аппарат «Ренекс-РЦ». Также в поликлинике оборудована лаборатория III-IV групп патогенности для проведения необходимых исследований.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что учреждение оснащено самым современным российским оборудованием и будет обслуживать три школы и девять детских садов. В штате поликлиники работают 60 врачей и 72 сотрудника среднего медицинского персонала.

Строительство здания площадью 3,4 тыс. квадратных метров было выполнено в сжатые сроки — с января по август текущего года. Поликлиника включает кабинеты узких специалистов, отделение для уязвимых категорий пациентов, комнаты матери и ребенка, а также благоустроенную территорию с парковкой и игровой площадкой.