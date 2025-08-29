В Казани открылась выставка «Победоносная Россия»

В художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка-конкурс «Победоносная Россия в искусстве народных художественных промыслов».

Республика
29 августа 2025  12:32
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Здесь представлены работы мастеров из более чем 40 регионов страны. В конкурсе несколько номинаций: художественная обработка дерева, роспись по металлу, керамика, ювелирное искусство и другие направления. Работы посвящены Ледовому побоищу (1242 год), Куликовской битве (1380 год), Бородинскому сражению (1812 год), Великой Отечественной войне (1941-1945 год), первому полету человека в космос (1961 год) и другим важным историческим событиям, отражающим основные вехи истории России.

Помимо этого, в выставке принимают участие более 60 организаций народных художественных промыслов и специализированных учебных заведений России. В экспозицию войдут уникальные экспонаты из коллекций государственных и муниципальных музеев России, включая коллекцию Ассоциации и музеев предприятий промыслов.

Также в рамках выставки работает интерактивная зона «Город мастеров». Каждый желающий может принять участие в мастер-классах по росписи дымковской игрушки, городецкой росписи - росписи деревянных ковшей, шкатулок, игрушек, разделочных досок, росписи ткани, созданию обереговой куклы из лоскутов хлопчатобумажного материала, плетения из лыка, валяния из шерсти, кожаной узорной мозаики, вышивки канителью и других народных ремесел из разных регионов страны.

  • Скульптурная композиция Благословение Сергием Радонежским Дмитрия Донского на Куликово поле. Мастер Владимир Алманов

    Скульптурная композиция Благословение Сергием Радонежским Дмитрия Донского на Куликово поле. Мастер Владимир Алманов

  • Хлудневский танк. За Победу. Вадим Востриков. Калуга

    Хлудневский танк. За Победу. Вадим Востриков. Калуга

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • На Берлин! Юрий Фокин. Тверь

    На Берлин! Юрий Фокин. Тверь

  • Богатыри. Резьба по кости и твердому дереву. Маргарита и Григорий Бородины. г.Хотьково, Московская область

    Богатыри. Резьба по кости и твердому дереву. Маргарита и Григорий Бородины. г.Хотьково, Московская область

  • Битва дружиника с Тевтонским рыцарем. Мастер Владимир Алманов

    Битва дружиника с Тевтонским рыцарем. Мастер Владимир Алманов

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

