В Казани открыли памятник народному поэту Татарстана Разилю Валееву

Церемония прошла в похоронном комплексе «Курган» спустя два года после его кончины.

В мероприятии приняли участие председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, заместители премьер-министра республики, депутаты, представители творческой интеллигенции и родственники поэта.

Фарид Мухаметшин отметил значительный вклад Разиля Валеева в развитие татарской культуры и парламентаризма. Он подчеркнул, что именно Валеев стал инициатором закрепления государственного статуса татарского языка в Конституции республики. «Его имя сохранится в истории», — сказал спикер парламента.

Заместитель премьер-министра Василь Шайхразиев рассказал о важной роли творчества Валеева в объединении татар по всему миру. Книги поэта, по его словам, дарят соотечественникам в разных странах как символ культурной связи.

Памятник из светлого гранита с мозаикой в восточном стиле создала вдова поэта Алия Валеева. В своей речи она выразила благодарность всем, кто хранит память о творчестве ее супруга.

Разиль Валеев был не только поэтом, но и видным общественным деятелем, многие годы работавшим в парламенте Татарстана. Его произведения продолжают оставаться важной частью культурного наследия республики.