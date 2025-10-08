В Казани планируют создать специализированные парковки для большегрузного транспорта

Исполнительный комитет Казани рассматривает проект организации специализированных парковочных мест для грузового транспорта. Инициатива направлена на повышение безопасности дорожного движения и устранение проблемы несанкционированной стоянки фур на обочинах городских дорог.

В рамках предлагаемого решения планируется создание 22 охраняемых парковочных мест для большегрузов. Наибольшее количество парковок предполагается разместить в Приволжском районе, меньшее – в Кировском и Московском районах.

Глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков выступил с альтернативным предложением, рекомендовав вынести парковки для фур на периферийные территории города. По его мнению, это позволит избежать образования «узких горлышек» в транспортных потоках и обеспечит беспрепятственную уборку снега в зимний период.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров поручил профильным службам провести детальную проработку проекта с учетом мнения всех заинтересованных сторон, включая представителей Госавтоинспекции и районных администраций. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и эффективности создаваемых парковочных пространств.