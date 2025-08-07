В Казани появится центр для новорожденных с ОВЗ

news_top_970_100
Город
7 августа 2025  11:44

В 2026 году на базе благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» откроется специализированный медицинский центр для младенцев с ограниченными возможностями здоровья. Новый корпус в реабилитационном центре «Ярдэм» на улице Серова станет площадкой, где родителей научат правильному уходу за особенными детьми.

Как отмечают эксперты, профессиональная помощь в первые 200 дней жизни может предотвратить инвалидность у 30% малышей. «Своевременная поддержка семей и работа мультидисциплинарной команды специалистов — ключ к успешной адаптации и развитию ребенка», — подчеркивает депутат Казгордумы Малика Гельмутдинова.

Фонд «Ярдам-Помощь» уже 12 лет оказывает комплексную поддержку семьям с детьми с ОВЗ, охватив более 45 тысяч человек. Новый центр станет важным шагом в развитии системы ранней помощи в регионе.

news_right_column_240_400
Новости
ЦИК Татарстана зарегистрировала еще двух кандидатов на пост Раиса РТ
C августа работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии
«Древо жизни» в парке Горького: традиции, радости и тепло отчего дома
В Казани появится центр для новорожденных с ОВЗ
Детская площадка как зеркало нашего общества
Что делают в первую половину августа в огороде?
Спасаем томаты в теплице
Четыре причины посетить фестиваль «Итиль» 9 августа в парке Горького