В Казани появятся новые платные парковки на двух улицах

Исполком Казани утвердил расширение сети муниципальных парковок. Согласно новому постановлению, платные парковочные зоны появятся на улицах Отрадной и Латышских Стрелков.

На участке улицы Отрадной от Даурской до Латышских Стрелков будет организовано 30 парковочных мест. Еще 5 мест создадут на нечетной стороне улицы Латышских Стрелков возле дома №3. Стоимость парковки на обоих участках составит 30 рублей в час.

После ввода новых парковочных мест общее количество муниципальных парковок в Казани достигнет 14 159. Документ в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.