В Казани появятся новые поликлиники и больницы

Доклад заместителя министра здравоохранения РТ - начальника управления здравоохранения Казани Владимира Филатова на аппаратном совещании 14 июля был посвящен реализации республиканской целевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. Именно по ней проводится капитальный ремонт целого ряда крупных стационаров в нашем городе.

Филатов сообщил о самых масштабных проектах, реализуемых в этом году. Так, в настоящее время продолжается капитальный ремонт Центральной городской клинической больницы №18, расположенной по адресу: улица Мавлютова, 2. Докладчик отметил, что ремонт здесь был начат еще в 2023 году. За два предыдущих года работы выполнены на общей площади почти в 12 тысяч квадратных метров. В текущем году в 18-й больнице выполняется ремонт неврологического отделения на втором этаже блока А с заменой мебели и оборудования. На сегодня там установлены новые многофункциональные кровати, у каждого пациента отдельная консоль подачи кислорода и сжатого воздуха, установлено современное реабилитационное оборудование. В пищеблоке стационара произведена замена лифта, вентиляционной и слаботочной систем. Ремонт планируется завершить в 2026 - 2027 годах.

Сложность проведения работ заключается в том, что такие медучреждения имеют большую площадь и сложное оборудование, при этом они продолжают функционировать во время ремонта.

В рамках той же программы модернизации первичного звена здравоохранения продолжается строительство современного приемно-диагностического отделения Центральной городской клинической больницы №18 площадью свыше 4000 квадратных метров.

В городской клинической больнице №12, что на улице Лечебной, 7, пока ремонтируют только кровлю. Ее обещают закончить уже в августе. Но потом рабочие займутся и внутренними помещениями. Филатов не назвал сроки, но в будущем здесь появится новый корпус.

Капремонт госпиталя для ветеранов войн на улице Исаева начат уже в далеком 2020 году. На сегодня завершен ремонт в лечебном корпусе №2, отремонтированы и оснащены технологичным оборудованием отделения хирургии, реанимации, анестезиологии, сосудистого центра, реабилитации и терапии. Сейчас идет ремонт первого лечебного корпуса и консультативной поликлиники. Полностью все закончат в следующем году.

Спикер обозначил, что в городе отремонтированы или находятся в стадии ремонта практически все взрослые стационары, за исключением 11-й городской больницы, где в настоящее время разрабатывается проект ремонта приемно-диагностического отделения. Еще в рамках республиканской программы выполняется ремонт 14 поликлинических отделений. Данные работы позволят устранить замечания контролирующих органов, касающиеся пожарно-охранной сигнализации, систем отопления, обустройства входных групп и ремонта вентиляционных систем. Все это будет сделано в августе.

Еще в августе в рамках уже федеральной программы «Модернизация первичного звена» завершат строительство врачебной амбулатории в поселке Вишневка. Амбулатория площадью почти 400 «квадратов» будет рассчитана на 60 посещений взрослых и 40 посещений детей в день.

По той же федеральной программе в ЖК «Весна» появится новая поликлиника, которая будет обслуживать более 25 тысяч человек. В ней расположатся женская консультация, травмпункт, центр амбулаторно-онкологической помощи, отделение реабилитации. Запланировано приобретение компьютерного томографа, рентгеновского аппарата, флюорографа, маммографа, физиотерапевтического оборудования, оборудования для нейрофизиологических исследований. Все это появится уже в текущем году.

А в ЖК «Волжские просторы» строят детскую поликлинику, рассчитанную на обслуживание около 15 юных пациентов. Это медучреждение рассматривается как филиал детской городской поликлиники №11. Проще говоря, здесь окажут медпомощь и консультации не только детям из указанного жилого комплекса, но и из других - «Солнечный город», «Лесной городок», «Ферма-2». Тем более что на сегодня в указанных ЖК проживают более 10 тысяч детей. Для новой поликлиники запланировано приобретение рентгеновского аппарата, аппаратов ЭКГ, УЗИ, оборудования для нейрофизиологических исследований. Заработать медучреждение должно в этом году.

Филатов раскрыл и планы на 2026 - 2030 годы по строительству новых медицинских учреждений. В ЖК «Седьмое небо» появится совместная взрослая и детская поликлиника, в ЖК «Лето» - детская поликлиника на 200 посещений, в ЖК «Березовая роща» - взрослая поликлиника на 300 посещений в смену, в ЖК «Времена года» - совместная взрослая и детская поликлиника на 400 посещений.