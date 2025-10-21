В Казани представили программу Всероссийского дня гимнастики

Столица Татарстана готовится к масштабному празднику — Всероссийскому дню гимнастики, который пройдет 25 октября. На пресс-конференции организаторы раскрыли детали предстоящего события, которое обещает стать одним из самых значимых спортивных мероприятий осени.

Как сообщил начальник отдела спорта высших достижений Министерства спорта РТ Раиф Вафин, праздник будет посвящен не только самой гимнастике, но и популяризации всех пяти гимнастических дисциплин, развивающихся в Татарстане: спортивной и художественной гимнастики, спортивной аэробики, спортивной акробатики и прыжков на батуте.

Председатель Олимпийского совета РТ Марат Бариев отметил особую значимость события: «В этом году День гимнастики впервые проходит в новом формате после объединения пяти федераций в Федерацию гимнастики России. Наше предложение провести праздник на всероссийском уровне получило поддержку как руководства республики, так и федерации».

Программа мероприятия включает научно-практическую конференцию с международным участием 24-25 октября, мастер-классы ведущих спортсменов и тренеров, торжественную церемонию открытия с участием руководства Татарстана и показательные выступления звезд гимнастики.

Особое внимание уделят детскому спорту. Для юных зрителей организуют автограф-сессии с известными гимнастами, включая Никиту Нагорного и Алексея Немова, а также фан-зону с активностями. При этом, как уточнил Бариев, действующие лидеры сборной России не будут выступать, чтобы сохранить нейтральный статус на международной арене.

Важной новостью стало пополнение спортивной базы республики. Федерация гимнастики России уже предоставила Татарстану два батута и готовит поставку ковра для спортивной аэробики и другого инвентаря на сумму около 20 миллионов рублей.

Заведующая кафедрой теории и методики гимнастики ПГУФКСиТ Любовь Ботова рассказала о научной составляющей праздника: «В рамках конференции мы обсудим цифровизацию спорта, медицинское сопровождение спортсменов и новые форматы соревнований. Особое внимание уделим работе с тренерами».

Спортсмен Иван Антонихин, недавно завоевавший бронзу на чемпионате России, поделился успехами татарстанских гимнастов: «Наша команда показывает стабильно высокие результаты. Даниэл Маринов, например, завоевал шесть медалей на чемпионате в Сириусе и сейчас выступает на мировом первенстве в Индонезии».

Организаторы ожидают, что праздник привлечет участников и гостей не только из Татарстана, но и из других регионов России, и станет важным шагом в популяризации гимнастики в республике.