В Казани пройдет фестиваль здоровья «Здорово на все 100!»

17 апреля 2026  17:25

4-25 апреля в Академии тенниса ППГУФКСиТ состоится выездная экспертная сессия Всероссийского оздоровительного фестиваля «Здорово на все сто». Мероприятие ориентировано на развитие wellness-индустрии в Приволжском и Уральском федеральных округах.

В программе — конкурсный отбор лучших оздоровительных проектов в трех номинациях («Лучший продукт для здоровья», «Лучшая технология/практика», «Лучшее место силы»). Победители отправятся на финал на ВДНХ и войдут в «Оздоровительную карту России».

Для гостей также организованы мини-выставка товаров для здоровья, бесплатная медицинская диагностика (включая ЭКГ и анализы), а также мастер-классы по йоге, цигун и дыхательным практикам. Завершит программу хороводно-игровая часть, направленная на эмоциональное восстановление.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте фестиваля.

