В Казани прошло торжественное награждение лауреатов премии «Врач года»

Сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо» прошла торжественная церемония вручения премии «Врач года – Ак чэчэклэр 2025». В ней принял участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru/

В начале мероприятия с приветственным словом выступил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Рашидович Абашев. Он сказал, что медики день и ночь плечом к плечу борются за жизнь и здоровье людей.

- Более трех лет наши коллеги спасают жизни наших военнослужащих на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, - отметил он. – Круглосуточно трудится скорая помощь, приемно-диагностические отделения, родильные дома. Хотел бы пожелать уважаемым коллегам крепкого здоровья, чтобы в ваших семьях были мир, согласие и любовь. Вместе мы пойдем к новым профессиональным свершениям.

Итак, в номинации «Медицинский работник года» победу одержала медицинская сестра участковая Азнакаевской ЦРБ Гульсия Талипова, которая не только обладает высоким профессионализмом, но и тепло относится к каждому пациенту, пропагандирует естественное вскармливание, здоровый образ жизни, уделяет внимание профилактике алкоголизма и курения.

Звание «Лучшее специализированное учреждение» получила республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова - одно из старейших медицинских учреждений, стоящее на страже здоровья татарстанцев уже более 125 лет. Ежедневно РКИБ принимает до 300 пациентов с инфекционной патологией со всего Татарстана.

«Лучшим объединением года» стала ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7 имени М.Н.Садыкова» г. Казани - ведущая многопрофильная клиника столицы РТ. Специальный приз номинации получила ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18 имени профессора К.Ш. Зыятдинова» г. Казани.

В номинации «Уникальный случай» победила команда врачей Межрегионального клинико-диагностического центра и Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М.З. Сигала. Медики провели первую в России одномоментную многокомпонентную операции по лечению тяжелой кардиохирургической патологии и колоректального рака.

«Легендой здравоохранения» в этом году стал Фоат Ахметзянов - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, заслуженный врач РФ. Фоат Шайхутдинович имеет более 10 патентов и авторских свидетельств, он опубликовал свыше 400 научных работ. Более 30 учебно-методических работ под его авторством широко используются в педагогической практике.

Профессор Ахметзянов разработал и внедрил в клиническую практику более 15 видов операций при злокачественных новообразованиях основных локализаций, которые позволили резко повысить отдаленные результаты лечения и снизить частоту послеоперационных осложнений и летальность.

По его инициативе в Казани была создана служба экстренной и неотложной помощи онкологическим больным, которая не имеет аналогов в мире. Общий стаж врачебной, научной и педагогической деятельности Фоата Шайхутдиновича составляет 56 лет.

В конце церемонии Рустам Минниханов поблагодарил медиков за верность своей профессии.

- Это очень красивый и правильный праздник, – отметил Рустам Нургалиевич. - Не всегда мы имеем возможность поблагодарить врачей, которые обеспечивают наше здоровье. Когда ты здоров, не думаешь об этом, но, когда возникает проблема, споминаешь в первую очередь Всевышнего, а потом сразу обращаешься к нашим докторам. Ваша работа - ответственная, сложная, тяжелая, но очень нужная. За ваш труд хочу передать слова благодарности и мои поздравления.

Затем Раис РТ назвал имя победителя в номинации «Врач года – 2025». Им стала заместитель главного врача по медицинской части ДРКБ Лилия Басанова. В ведении Лилии Игоревны находится одно из самых сложных направлений – приемное отделение, через которое поступают тяжелые пациенты. Под руководством Басановой развиваются специализированные соматические отделения больницы. Она курирует оказание неонатальной реанимационной и анестезиологической помощи третьего уровня.

Заместитель главного врача по медицинской части ДРКБ Лилия Басанова

Фото: Елизавета Черкина

- Сегодняшняя церемония — триумф нашего здравоохранения – сказала в ответ Лилия Игоревна. - Благодарю за оценку моего скромного труда, но это оценка моей профессиональной семьи - команды ДРКБ.

Раис Татарстана также вручил автомобили победителям номинаций «Лучшее специализированное учреждение» и «Лучшее объединение года».