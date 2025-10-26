В Казани разыграют Кубок Раиса Татарстана по прыжкам в воду

С 1 по 5 ноября 2025 года во Дворце водных видов спорта Казани пройдут престижные международные соревнования по прыжкам в воду — «Кубок Раиса Республики Татарстан». На соревнования приедут сильнейшие спортсмены из 13 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана.

Среди участников — звёзды мирового уровня: серебряный призер чемпионата мира Никита Шлейхер, чемпионка Европы Мария Полякова, чемпионка первенства мира Ульяна Клюева и другие известные спортсмены. Также в турнире примут участие юниоры 14-16 лет и победители первенства России среди 12-13-летних.

Зрителей ждут зрелищные выступления: спортсмены будут соревноваться в прыжках с трамплинов (1 и 3 метра) и вышек (5, 7 и 10 метров), а также в синхронных прыжках. Всего будет разыграно 34 комплекта наград.

Финалы можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе VK Видео в сообществе «ФВВСР | прыжки в воду»: с 1 по 4 ноября в 15:00 и 5 ноября в 13:00.

Церемония открытия состоится 1 ноября в 14:30 по адресу: ул. Сибгата Хакима, 70. Вход для зрителей свободный! Не пропустите возможность увидеть выявления лучших прыгунов в воду.

