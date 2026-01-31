В Казани скорректировали движение двух автобусных маршрутов из-за непогоды

В столице Татарстана внесены изменения в работу общественного транспорта на фоне сложных погодных условий. Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту, сегодня из-за сильных снегопадов временно изменена схема движения двух автобусных маршрутов.

Автобус № 36А в течение дня не выходил на линию. Одновременно с этим, маршрут № 93 не обеспечивает подъезд к конечной остановке «н.п. Берновые Ковали» в связи с образованием снежных заносов на этом участке дороги.

Напомним, что вчера городская администрация ввела в Казани специальный план «Буран» в связи с экстремальными осадками. Особый режим работы городских служб начал действовать с 18:00 пятницы. Власти призывают жителей учитывать эти изменения при планировании своих поездок.