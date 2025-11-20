В Казани стартовал киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 для ветеранов СВО

20 ноября 2025  14:39
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани проходит первый киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, организованный специально для ветеранов специальной военной операции. Мероприятие проводится филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан совместно с компьютерным клубом Artcore Esports.

В соревнованиях принимают участие 30 ветеранов СВО, объединенных в шесть команд из девяти районов Татарстана. Среди заявленных названий команд — «Two Gun», «Zelik», «Ветераны16.рф», «Retro Squad», «Штурма» и «Воин РТ».

Как отмечают организаторы, турнир призван помочь участникам в адаптации к мирной жизни. Многие игроки признаются, что последний раз играли в Counter-Strike более десяти лет назад, но с удовольствием возвращаются к любимой игре. По словам участников, для них важны не столько призы, сколько возможность пообщаться с сослуживцами и интересно провести время.

Победителей турнира ждут призы от компьютерного клуба, включая сертификаты и игровые гарнитуры. Турнир продлится до определения финалистов, которые разыграют главный приз.

